الصحة العالمية تتوقع زيادة حالات السرطان بنسبة 81 بالمئة بحلول 2040

جنيف-سانا

توقعت منظمة الصحة العالمية ازدياد حالات السرطان بنسبة 81 بالمئة بحلول عام 2040 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب عدم كفاية الموارد اللازمة للوقاية.

وفي تقريرها الذي أوردت فرانس برس مقتطفات منه اليوم حذرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة من أنه “إذا استمرت الاتجاهات الحالية فإن العالم سيشهد زيادة عالمية بنسبة 60 بالمئة في حالات السرطان على مدى العقدين المقبلين”.

وفي العام 2018 سجلت منظمة الصحة العالمية 1ر18 مليون حالة سرطان جديدة في جميع أنحاء العالم وتتوقع المنظمة أن يصل الرقم إلى ما بين 29 و37 مليون حالة بحلول عام 2040.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن السبب الأساسي في ذلك هو أن هذه البلدان لم تخصص سوى موارد صحية محدودة لمكافحة الأمراض المعدية وتحسين صحة الأمهات والأطفال ولأن الخدمات الصحية في هذه البلدان غير مجهزة للوقاية من السرطانات وتشخيصها وعلاجها.