4 شباط 2004- إطلاق موقع شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك

دمشق-سانا

1783 – زلزال في كالابريا في إيطاليا يؤدي إلى مقتل 50000 شخص.

1789 – انتخاب جورج واشنطن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

1792 – إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جورج واشنطن رئيسا للولايات المتحدة لدورة ثانية.

1861 – إعلان عن إنشاء الولايات الكونفدرالية الأمريكية في مونتغومري بألاباما بين ست ولايات منشقة عن الولايات المتحدة وذلك أثناء الحرب الأهلية الأمريكية.

1899 – بداية الحرب الفليبينية الأمريكية.

1915 – ألمانيا تفرض حصارا بالغواصات حول المملكة المتحدة وتعلن استهداف أي سفينة بالقرب منها وذلك في الحرب العالمية الأولى.

1936 – إنتاج أول عنصر مشع بطريقة صناعية الراديوم.

1941 – القوات البريطانية تستولي على مدينة ماووس الليبية في إطار معارك الحرب العالمية الثانية.

1945 – افتتاح مؤتمر يالطا الذي جمع بين القادة المنتنصرين في الحرب العالمية الثانية جوزيف ستالين وفرانكلين روزفلت وونستون تشرشل وذلك لتحديد كيفية استسلام ألمانيا وتأسيس منظمة الأمم المتحدة.

1952 -القوات الفرنسية تحاصر قصر ملك المغرب محمد الخامس وتجبره على اتخاذ بعض القرارات منها عزل بعض أعضاء ديوانه وعزل رئيس جامعة القرويين في فاس.

1976 – زلزال شمال شرق مدينة غواتيمالا في غواتيمالا بقوة 5ر7 درجات على مقياس ريختر يؤءدي إلى وفاة أكثر من 23000 شخص.

1999 – انتخاب أوغو تشافيز رئيسا لفنزويلا.

2003 – جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تغير اسمها رسميا إلى جمهورية صربيا والجبل الأسود وتتخذ دستورا جديدا.

2004 – إطلاق موقع شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك.

2015 – مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا في حادث تحطم طائرة رحلة خطوط ترانس آسيا 235 وذلك بعد دقائق من إقلاعها من مطار تايبيه سونغشان في تايوان.

من مواليد هذا اليوم

1897 – لودفيغ إيرهارت مستشار ألمانيا الغربية.

1902 – تشارلز لندبرغ مهندس طيار أمريكي وأول من عبر المحيط الأطلسي بطائرة.

من وفيات هذا اليوم

1774 – شارل ماري دو لا كوندامين جغرافي ورياضي من فرنسا.

1928 – هندريك أنتون لورنتس عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1902.

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي للسرطان.

عيد الاستقلال في سريلانكا.