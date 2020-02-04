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الأول من آذار المقبل موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

2020-02-03

مدريد-سانا

أعلنت رابطة الدوري الإسباني الممتاز اليوم أن الأول من آذار المقبل هو موعد مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات الجولة الـ 26 من المسابقة.

وأوضحت الرابطة في بيان أن المباراة ستقام على ملعب سانتياغو برنابيو معقل النادي الملكي في العاصمة مدريد.

وكان لقاء الدور الأول انتهى بالتعادل السلبي على ملعب كامب نو وهو اللقاء الذي تم تأجيله في وقت سابق بسبب المظاهرات التي اندلعت في أقليم كتالونيا.

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الدوري برصيد 49 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن نادي برشلونة أقرب ملاحقيه.

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