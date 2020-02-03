أحزاب وقوى لبنانية وفلسطينية تؤكد رفض (صفقة القرن) المشؤومة

بيروت-سانا

جددت الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية وتحالف القوى الفلسطينية التأكيد على دعم القضية الفلسطينية ورفض مخطط ما تسمى “صفقة القرن” المشؤومة الرامي إلى تكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقالت الأحزاب والقوى اللبنانية والفلسطينية في بيان:إن “فلسطين هي القضية المشتركة التي تتطلب الوحدة الوطنية والتعاون والتنسيق لمواجهة العدو الإسرائيلي الغاشم” مؤكدة ضرورة دعم القضية الفلسطينية بشتى الوسائل والطرق حتى إسقاط هذه الصفقة واستعادة الحقوق الفلسطينية المغتصبة.

وفي بيان مماثل أكد تجمع العلماء المسلمين في لبنان رفض ما تسمى”صفقة القرن” مشيرا إلى أنها “ساقطة وفاشلة” ومشددا على أن المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.

حركة الأمة في لبنان أكدت في بيان لها أن “صفقة القرن” أكذوبة هدفها الوحيد إنهاء الوجود الفلسطيني وتكريس الاحتلال لأرض فلسطين وقالت إن “الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن تكون في أي لحظة من تاريخها وسيطا نزيها لتوفير أي حل عادل للقضية الفلسطينية ولكل قضايا التحرر والعدالة الاجتماعية في العالم”.

وأكد الشيخ شريف توتيو عضو جبهة العمل الإسلامي في لبنان أن “صفقة القرن” مؤامرة أمريكية صهيونية حاقدة وخبيثة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء حق العودة وتهجير الفلسطينيين وتوطينهم في أماكن وجودهم داعيا إلى مواجهة هذه الصفقة “الشيطانية” عبر تدعيم وحدة الصف الفلسطيني ودعم المقاومة في الداخل الفلسطيني وتقديم كل أشكال الدعم للقضية الفلسطينية.