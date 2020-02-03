إيقاعات.. معرض من الغرائبية وبألوان الإكريليك لخلدون بو حمدان

دمشق-سانا

طبع التجريب والميل للغرائبية والسريالية لوحات المعرض الفني “إيقاعات” الذي أقامه المركز الثقافي العربي في أبو رمانة للفنان خلدون بو حمدان.

وتضمن المعرض أكثر من خمسين لوحة غلب عليها ألوان الإكريليك وتنوعت بمواضيع اجتماعية عكست الواقع والتاريخ والانتماء والحس الوجداني كما ظهر في بعض اللوحات ميل بو حمدان للبورتريه بأسلوب تجريبي وغرائبي.

وفي تصريح لـ سانا قال بو حمدان: “اقتصرت لوحاتي على استخدام لون الإكريليك الذي لا يحتاج إلى أي مزيج آخر يسبب روائح مزعجة فهو لون وأداة مريحة للفنان وبمقدوري أن أعبر من خلاله عن مكنوناتي الداخلية وانعكاس عواطفي ووجداني”.

وأضاف بو حمدان: “هذه اللوحات كانت بالنسبة لي كالقصائد بالنسبة للشاعر لأنني كلما أحسست أن هناك ما يدور بداخلي أذهب إلى سطح اللوحة لأشكل عليها حالة أخرى تعبر عن دواخلي وأحلامي وطموحاتي” مؤكداً أن ساحة الفن التشكيلي تحتوي مواهب كثيرة وهناك فنانون قادرون بشكل جدي أن يعبروا عن تطلعات مجتمعاتهم الفنية وأن يقدموا ما يمتلكه السوريون من حضارات.

ورأت الفنانة عبير أحمد أن هذه اللوحات تعبر عن موهبة فطرية وتشكيلات عفوية يؤديها الفنان بشكل قريب من المتلقي لأنها بعيدة عن التعقيد.

محمد خالد الخضر