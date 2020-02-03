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الجيش يكثف ضرباته على مواقع الإرهابيين في كفرداعل والمنصورة والأتارب بريف حلب

2020-02-03

حلب-سانا

كثفت وحدات من الجيش العربي السوري ضرباتها على مواقع انتشار وتحصينات التنظيمات الإرهابية غرب مدينة حلب وجنوبها الغربي وذلك في إطار عملياتها المتواصلة للقضاء على الوجود الإرهابي في هذه المناطق ووضع حد للاعتداءات الإرهابية على المدنيين في الأحياء السكنية لمدينة حلب.

وذكر مراسل سانا أن وحدات الجيش وبعد متابعة ورصد تحركات إرهابيي “جبهة النصرة”  والتنظيمات المتحالفة معهم واصلت عملياتها في ضرب مواقع الإرهابيين وتحصيناتهم ومحاور تحركاتهم في الأطراف الغربية لمدينة حلب وجنوبها الغربي ونفذت سلسلة مكثفة من الرمايات المدفعية والصليات الصاروخية على مواقعهم في المنصورة وكفرداعل والأتارب التي تشكل رافدا للتنظيمات الإرهابية ومراكز إمداد لهم.

وبين المراسل أن عمليات الجيش أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين  وتدمير تحصينات لهم وأسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وحررت وحدات الجيش العاملة بريف حلب الجنوبي الغربي قريتي خلصة والقراصي على محور بلدة خان طومان الغربي بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيهما.

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