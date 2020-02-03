خسارة نادي الساحل لكرة السلة أمام سبورتينغ المصري في بطولة الأندية العربية

أبو ظبي-سانا

خسر نادي الساحل لكرة السلة أمام سبورتينغ المصري اليوم بنتيجة 42-66 نقطة في افتتاح مشاركته ببطولة الأندية العربية التي تستضيفها الشارقة حتى الثاني عشر من الشهر الجاري.

ويلتقي الساحل ضمن المجموعة الأولى في الجولة الثانية مع الرفاع البحريني يوم الجمعة القادم على أن يختتم مبارياته في الدور الأول السبت القادم بلقاء الفحيص الأردني.

وتضم المجموعة الثانية في البطولة أندية الشارقة الإماراتي والمجمع البترولي الجزائري وأمل التونسي والفتاة الكويتي وإيليت أتلتيكس السعودي.

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