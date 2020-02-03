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المطران حنا:الفلسطينيون يرفضون (صفقة القرن)ولن يتنازلوا عن حقوقهم

2020-02-03

القدس المحتلة-سانا

أكد المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس أن الفلسطينيين يرفضون “صفقة القرن” المشؤومة ولن يتنازلوا عن حقوقهم المشروعة وسيواصلون نضالهم حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المطران حنا خلال استقباله وفداً إعلامياً ألمانياً اليوم أن الصفقة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد مؤخرا هي محاولة إسرائيلية بغلاف أمريكي لتكريس الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية والاستيلاء على مدينة القدس وتزوير تاريخها وهويتها وتراثها.

وطالب المطران حنا المجتمع الدولي وكل الأحرار في العالم برفض هذه الصفقة وكل الصفقات الاستعمارية الرامية إلى النيل من إرادة وصمود الشعب الفلسطيني داعيا بالوقت ذاته إلى وحدة الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام لمواجهة هذه الصفقة المشؤومة.

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