زراعة حمص.. انتشار حشرة سوسة النخيل في حدودها الدنيا

حمص-سانا

أكدت مديرية زراعة حمص أن إصابة أشجار النخيل في المدينة بحشرة سوسة النخيل الحمراء لا تزال في حدودها الدنيا ويتم التعامل بشكل فوري مع الحالات المكتشفة.

وأوضح مدير زراعة حمص المهندس نزيه الرفاعي في تصريح لمراسل سانا أن لجنة خاصة تنفذ جولات مستمرة للتحري عن الحشرة واتخاذ إجراءات مباشرة في حال وجودها لافتا الى ان الحشرة ضمن الأشجار المصابة حاليا في طور العذراء “بيات شتوي”.

وبين الرفاعي أن الجولات تتم ضمن مدينة حمص في حي الملعب البلدي شارع الخراب بين الملعب والوعر لمنع وصول هذه الحشرة الخطيرة إلى أماكن زراعة النخيل المثمر بواحات تدمر.

وأضاف أن العمل يتم بالتعاون مع مصلحة الحدائق على قلع أشجار النخيل المصابة ورش مكانها بالمبيدات الحشرية ونقل الأشجار المقلوعة إلى حفرة خاصة تم تجهيزها لهذا الغرض بهدف حرقها ثم طمرها وإعادة رشها بالمبيدات الحشرية.

وتعتبر حشرة سوسة النخيل من أخطر الآفات الحشرية التي تهاجم أشجار النخيل وتؤذي جذوع الأشجار وتنتقل بشكل سريع فيما بينها.