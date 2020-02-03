سياري: وجود القوات الأجنبية في المنطقة يزعزع الأمن والاستقرار

طهران-سانا

أكد مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة يؤجج النزاعات ويزعزع الأمن والاستقرار من خلال إيجاد ودعم المجموعات الإرهابية.

وأشار سياري خلال لقائه اليوم مع ملحقين عسكريين لدول أخرى في إيران إلى أن الرسالة التي تسعى إيران لبثها في العالم هي رسالة السلام والصداقة والتمسك بالمبادئ الإنسانية السامية لافتا إلى أن القوات الإيرانية وقوات الحرس الثوري تمكنت من ترك آثار إيجابية على المنطقة والنظام الدولي.

وأكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي الشهر الماضي أن زوال التوتر في المنطقة رهن بإنهاء الاحتلال والوجود الأمريكي فيها.