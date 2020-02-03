SCS-NET
الشريط الأخباري

وزير الخارجية التشيكي:(صفقة القرن) تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة

2020-02-03

براغ-سانا

أكد وزير الخارجية التشيكي توماش بيترجيتشيك أن ما تسمى “صفقة القرن” التي اعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة.

وأوضح بيترجيتشيك في حديث لقناة “بريما” التلفزيونية التشيكية أن بلاده تدعم بشكل كامل التوافق في الاتحاد الأوروبي الذي يصر على احترام القانون الدولي وحل الدولتين مؤكدا أن مستقبل مدينة القدس لا يمكن أن يحل من خلال ما جاء في خطة ترامب.

إلى ذلك أكد رئيس الحكومة التشيكية الأسبق ييرجي باروبيك أن خطة ترامب عبارة عن “حيلة ولعبة سياسية داخلية” يمارسها لكسب أصوات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة هذا العام.

انظر ايضاً

وزير الخارجية التشيكي: على الغرب وقف تدخلاته السيئة في شؤون العراق وليبيا وسورية ولعب دور إيجابي لحل الأزمة في سورية

براغ-سانا انتقد وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاؤراليك سياسة التدخل في شؤون العراق وليبيا وسورية التي …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved