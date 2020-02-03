حزب البعث في اليمن يستنكر إعلان (صفقة القرن) المشؤومة

صنعاء-سانا

استنكرت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما تسمى “صفقة القرن” مشددة على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة وأن المقاومة هي الخيار الوحيد لاستعادة الحقوق المسلوبة.

وقالت القيادة القطرية للحزب في بيان اليوم:”ما يطلق عليه صفقة القرن جاءت لتسقط آخر أوراق التوت عن وجه أنظمة الخيانة والتآمر”مشيرة إلى أن أمريكا بهذه الصفقة تفضح وبشكل لا لبس فيه مزاعم وأكاذيب اتباعها ومن راهن عليها وتؤكد وبكل غطرسة انحيازها للعدو الصهيوني.

وجدد البيان الوقوف إلى جانب الشعب العربي الفلسطيني وقضيته العادلة والتأكيد على أهداف النضال العربي حتى تحقيقها ورفض كل أشكال الهيمنة.