توقيع مجموعتين شعريتين في ثقافي أبو رمانة لهناء أبو أسعد

دمشق-سانا

مزيج من القراءات الشعرية والرؤى النقدية حضر في حفل توقيع مجموعتين شعريتين أقامه المركز الثقافي في أبو رمانة مساء اليوم للشاعرة هناء أبو أسعد.

المجموعتان اللتان تضمنتا نصوصا نثرية حملتا عنوان “العابر في كانون” “وبالأمس كنا” تطرقنا لمواضيع اجتماعية ووطنية وإنسانية إضافة إلى الاحتفاء بالشهيد وقيمته العالية.

وقرأت أسعد عددا من النصوص التي اتسمت بلغة شاعرية تنضح بالصور والتشبيهات وتجنبت الغموض وسلكت طريق المباشرة والوضوح وتبسيط الفكرة.

الناقد أحمد نصار نوه باحتفاء أبو أسعد بالفكرة واشتغالها على عناوين نصوصها والتي تضمنت إثارة داخلية على مستوى مباشر يفهم ظاهره الجميع رغم أنه جاء متعدد الرؤى والثقافات كي يصل للتفرد في شكله ومضمونه.

وفي محورها توقفت الأديبة فاتن ديركي عند مجموعة العابر في كانون وما فيها من بوح رقيق متناغم مع شفافية الكلمة ولحن الشعور فضلا عما تكتنزه النصوص من حنين للحب وللأرض والشجر والقرية وحلمها بالرجوع إليها وبكاء لجراح الوطن لتختلط مشاعر الحب والشوق مع مشاعر الألم والحزن.

محمد خالد الخضر