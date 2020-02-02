مناقشة أساليب تطوير أداء مراكز التحكيم وفق معايير الجودة الدولية

دمشق- سانا

دعا المشاركون في اليوم العلمي التحكيمي الذي أقامه مركز صناع الجودة للتفاوض والتحكيم الدولي مع مركز صناع الجودة العرب بدمشق إلى بذل الجهود والتعاون للارتقاء بمراكز التحكيم الوطنية لتكون ممتثلة لمعايير الأداء باستخدام أدوات الجودة الدولية.

وأشار رئيس مجلس الأمناء لمركز صناع الجودة للتفاوض والتحكيم الدولي محمد زهير تغلبي إلى السعي المستمر لتطوير أداء المركز وتقديم الخدمات للمهتمين في مجال التحكيم والتفاوض والحلول البديلة لحل النزاعات وإدارة التفاوض والتحكيم التجاري والهندسي والمالي والاقتصادي وتوفير تسهيلات إدارة عمليات التحكيم وتطوير جودة الأداء في القطاعات القضائية والحقوقية وفق قواعد الجودة والمعايير الدولية.

وقدم الدكتور علاء الدين الزعتري العضو التنفيذي للهيئة الاستشارية الشرعية لمجلس النقد والتسليف عرضا عن مفاهيم الحوكمة المطابقة والامتثال والجودة ومقاربتها للقوانين والأنظمة العاملة وخاصة فيما يتعلق بالعمل الاقتصادي وأثرها على نجاح الفرد والمؤسسة.

وأكد الخبير الدولي حسان الحموي نائب رئيس مجلس أمناء مركز صناع الجودة للتفاوض ضرورة الارتقاء بجودة الأداء للوصول إلى جودة المنتج أو الخدمة المطابقة لمعايير الأداء “الجيد”المتوافقة مع معايير المنظمة الدولية للمقاييس والمواصفات “ايزو” وتوسيع عمل المركز من مجرد تقديم خدمات قضائية وقانونية وتحكيمية ليشمل خدمات محوكمة وممتثلة للمعايير الوطنية

والدولية باستخدام أدوات الجودة الدولية “ايزو “ام ام اس” التي تلتزم بها كبرى مراكز التحكيم الدولية المرموقة والموثوقة.

وتم تخريج الناجحين بامتحان الزمالة البريطانية خلال اليوم العلمي التحكيمي وتوزيع شهادات الأوائل على برنامج “محكم معزز بنظم الحوكمة والجودة والامتثال”.

وأطلق في الـ 25 من تشرين الثاني من العام الماضي مركز “صناع الجودة للتفاوض والتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل النزاعات” وضم نخبة من المحكمين من ذوي الخبرة.

أحمد سليمان