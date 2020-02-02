دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مهلة جديدة لقبول طلبات تعادل الشهادات الجامعية غير السورية “الدورة الامتحانية الأولى لعام 2020” في مديرية تعادل الشهادات اعتبارا من يوم الثلاثاء 11-2-2020 ولغاية يوم الخميس 13-2-2020.

ويشمل إعلان الوزارة الذي تلقت سانا نسخة منه حملة شهادات الإجازة في الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان وهندسة العمارة والمعلوماتية والعلوم الطبية المساعدة والعلوم الصحية “قبالة وتمريض” والتقانات الحيوية وتخصص السمع والنطق والطب البيطري ومساعد المجاز في العلوم الطبية والصحية والبيطرية.

ودعت الوزارة الطلاب الراغبين بالتقدم إلى هذه الدورة لمراجعة مركز القياس والتقويم شخصيا لأخذ البصمة الامتحانية والصورة الشخصية والاطلاع على المحاور الامتحانية ومكان الامتحان وتفاصيله ومتابعة التفاصيل على الموقع الالكتروني للمركز.

وكانت الوزارة حددت فترة قبول الطلبات للتقدم للدورة الامتحانية الأولى لعام 2020خلال الفترة ما بين 14-1 و 30-1-2020.