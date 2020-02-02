تحية إلى الشهيد القائد قاسم سليماني ورفاقه… ملتقى شعري في مكتبة الأسد بدمشق

دمشق-سانا

أقامت المستشارية الثقافية للسفارة الإيرانية بدمشق بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب اليوم ملتقى شعريا تحت عنوان “تحية إلى الشهيد القائد قاسم سليماني ورفاقه الشهيد أبو مهدي المهندس وشهداء المقاومة” وذلك في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

ونوه السفير الإيراني بدمشق جواد ترك آبادي في كلمة له بمعاني الشهادة العظيمة مؤكداً استمرار محور المقاومة في الصمود بوجه محاولات أعدائه لتمرير ما تسمى “صفقة القرن” التي لن تمر وستفشل الإدارة الأمريكية بوضع تاريخ جديد لهذه الأمة لأنها أدنى من أن تتمكن من ذلك.

وأشار رئيس اتحاد الكتاب العرب مالك صقور إلى عمق وقدم العلاقة بين الشعبين السوري والإيراني وتفاعل الحضارتين العربية والفارسية على مر العقود لافتا إلى تزامن احتفال الشعب الإيراني بذكرى انتصار الثورة الإيرانية مع انتصارات الجيش العربي السوري وهو يطهر تراب سورية من بؤر الإرهاب.

حضر الملتقى مدير الإدارة السياسية اللواء حسن حسن ومدير عام مؤسسة القدس الدولية-سورية الدكتور خلف المفتاح والمستشار الثقافي الإيراني بدمشق ابو الفضل صالحي نيا وعدد من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية وفعاليات دينية وثقافية واجتماعية وسياسية.