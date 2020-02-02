مركز بيسان لأطفال التوحد يرافق حوالي مئة طفل في رحلة إعادة التأهيل وصولاً للدمج

الحسكة-سانا

يرافق مركز بيسان لأطفال التوحد واضطرابات النطق والاستشارات النفسية نحو 110 أطفال من مدينة القامشلي وريفها في رحلة إعادة تأهيلهم ونجح خلال عام واحد في الوصول بـ 16 طفلاً إلى مرحلة الدمج.

ومركز بيسان الذي أحدث العام الماضي كمركز علاجي تطوعي غير ربحي يستهدف حالات عدة كاضطرابات التوحد وصعوبات النطق ونقص اكتساب حركي وعصبي وصعوبات تعلم وغيرها حسب اختصاصية التدريب والمعالجة في المركز ميسم الحصرية.

وعن مراحل العمل مع أطفال التوحد في المركز أوضحت الحصرية لـ سانا الصحية أن البداية تكون مع مقابلة الطفل وذويه لتشخيص نوع التوحد وأخذ معلومات تتعلق بطبيعة غذائه وحركته وردود فعله ومستوى استجابته ثم تحديد حالته ووضع خطة علاجية متكاملة تشمل الجوانب الاجتماعية والحركية والنطقية وحمية غذائية والتي تحفز عملية اكتساب المهارات والعلاج من خلال التأثير في الخلايا العصبية بالدماغ.

وذكرت الاختصاصية أن الطفل يحتاج إلى تقييم شهري لمعرفة نتائج الخطة العلاجية مبينة ضرورة التعامل مع طفل التوحد كفرد قادر على التعلم واكتساب مهارات والاندماج بالمجتمع.

رئيس المركز ماهر الجلعو بين أن المركز الذي يعمل من خلال 40 مدربة خرج العام الماضي 16 طفلاً بعد انتهاء مرحلة إعادة تأهيلهم وسيخرج دفعة جديدة خلال الأسبوع الحالي ليبدؤوا رحلة الدمج مع أقرانهم.

نوف الضمن