نقابة الصيادلة تطلق من حماة أولى خطوات تبني مفهوم الصيدلة السريرية

حماة-سانا

أطلقت نقابة الصيادلة خطوة أولى نحو تبني مفهوم الصيدلة السريرية بداية من حماة لضمان استخدام الأدوية بالشكل الأفضل وتحسين جودة الرعاية الصحية ونتائج العلاج وتقديم المشورة للمرضى الذين يتناولون أدوية متعددة.

نقيب صيادلة حماة بدري ألفا أوضح لـ سانا الصحية أن النقابة لأول مرة على المستوى الوطني أطلقت دورة بورد في الصيدلة السريرية وتستهدف 20 متدرباً من حماة وحمص وتستمر مدة عامين مشيراً إلى أن الدورة انطلاقة أولى لتبني مفهوم الصيدلة السريرية لأهميتها البالغة في الوقت الحالي وفي حال نجاحها ستعمم على فروع النقابة بالمحافظات.

وبين ألفا أن الدورة تتضمن معلومات مفصلة وشاملة عن مفهوم وأسس الصيدلة السريرية للمشاركين الذين يشترط أن يكونوا مزاولين للمهنة منذ خمس سنوات على الأقل.

المدرب أيمن حميد ذكر أن الصيدلة السريرية من الاتجاهات الحديثة في عالم الصيدلة ويضيف تطبيقها مستوى جديداً إلى الخدمات الصيدلانية حيث يؤدي الصيدلاني السريري أدواراً مهمة ضمن الفريق الطبي داخل المشافي تشمل التأكد من الاستخدام الأمثل للدواء وتعاطيه بالجرعة الصحيحة وفي الوقت المناسب وإمداد المريض ببعض الإرشادات حول سبل الوقاية من الآثار السليبة للعقاقير والمساهمة بتوفير الرعاية الصحية للمرضى.

ولفت حميد إلى خطة لتنفيذ فترة تدريبية للصيادلة العاملين في المشافي لنقل الخبرة إليهم وخاصة ما يتعلق بمعرفة الحالات التي يحولها الصيدلي السريري إلى الطبيب والحالات التي يمكن أن يتعامل معها بمفرده وكشف الأخطاء في الوصفات الطبية فيما يخص التداخلات الدوائية أو التأثيرات الجانبية.

بدوره رأى المتدرب في الدورة الصيدلاني ظافر موسى أن الدورة ستضيف خبرات كثيرة للمشاركين ولاسيما أن الاختصاص غير موجود في الجامعات فهي توسع معارفهم في مجال وصف الأدوية وخاصة للأطفال الخدج وكبار السن والعمل في المشافي.

سالم الحسين