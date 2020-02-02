تعرف على خطورة وصفات تبييض الأسنان المنزلية

دمشق-سانا

يرغب كثير من الأشخاص ولاسيما السيدات بالحصول على أسنان بيضاء خالية من التصبغات ويطبقون لأجل ذلك عشرات الوصفات المنزلية التي تروج لها صفحات التواصل الاجتماعي فيما يحذر منها الخبراء لكونها قد تأتي بنتائج عكسية وتؤذي الأسنان واللثة.

طبيب الأسنان الدكتور علي مارديني أوضح لسانا الصحية أن تصبغ الأسنان يحدث نتيجة أسباب كثيرة منها المنبهات والملونات الصناعية والنخور واستخدام أحمر الشفاه وتناول المضادات الحيوية بكثرة مبينا أن تلافي هذه العوامل يساعد في الوقاية من تصبغ الأسنان فضلا عن التنظيف اليومي لها بفرشاة ومعجون مناسبين.

ونبه مارديني من عادات سيئة يتبعها البعض للحصول على أسنان بيضاء كاستخدام الملح الصخري أو الكربون واللذين يسببان بإزالة طبقة المينا وزيادة حساسية الأسنان أو استعمال حمض الليمون الذي يؤذي الأسنان واللثة معا مفضلا عدم استخدام فرشاة أسنان قاسية ومعجون للتبييض ذي ذرات خشنة.

وبين مارديني أن التبييض المنزلي للأسنان يشكل خطورة كبيرة عليها ما لم يكن تحت إشراف طبيب مختص فالمبالغة بالتبييض تؤدي إلى فقدان طبقة المينا وانكشاف طبقة العاج التي تحوي النهايات العصبية مشيرا إلى أن الحصول على لون أبيض ناصع يحاكي أسنان نجمات التلفزيون لا يتم بهذه الوسائل إطلاقا.

ودعا طبيب الأسنان الأشخاص الذين يرغبون بأسنان صحية وغير متصبغة بتنظيف الأسنان يوميا والإقلاع عن التدخين وعدم الإكثار من المشروبات الملونة ومراجعة الطبيب دوريا كل 6 أشهر.

راما رشيدي