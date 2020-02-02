إصابة عدد من الإعلاميين باستهداف الإرهابيين لهم خلال تغطيتهم عمليات الجيش جنوب غرب حلب

حلب-سانا

أصيبت مراسلتا قناتي العالم وسما ومصورا قناتي العالم والكوثر خلال تغطيتهم عمليات الجيش العربي السوري على المحاور الجنوبية الغربية لمدينة حلب.

وأفاد مراسل سانا بإصابة مراسلتي قناة العالم ضياء قدور وقناة سما كنانة علوش ومصور قناة العالم ابراهيم كحيل ومصور قناة الكوثر صهيب المصري جراء استهداف المجموعات الإرهابية السيارات التي تقلهم خلال تحركهم لتغطية عمليات الجيش العربي السوري على المحاور الجنوبية الغربية لمدينة حلب.

وأشار المراسل إلى أنه تم نقل المصابين إلى مشفى الجامعة لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم مبينا أن الإصابات تراوحت ما بين الخفيفة والمتوسطة ووضع الجميع مستقر.

وأصيبت مراسلة قناة “روسيا اليوم” في سورية وفاء شبروني في التاسع والعشرين من الشهر الماضي أثناء وجودها في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

وتعمد التنظيمات الإرهابية إلى استهداف الطواقم والكوادر الاعلامية في محاولة لمنعهم من نقل حقيقة إجرامها النابع من فكرها الظلامي وخسائرها واندحارها خلال عمليات الجيش العربي السوري والقوى الحليفة.