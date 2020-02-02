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عــاجــل مراسل سانا في حلب: إصابة فتاة بجروح بليغة جراء اعتداء إرهابي بقذيفة صاروخية على حي حلب الجديدة

مراسل سانا: إصابة مصور قناة العالم إبراهيم كحيل ومصور قناة الكوثر صهيب المصري باستهداف الإرهابيين لهما خلال تغطيتهما عمليات الجيش العربي السوري على المحاور الجنوبية الغربية لمدينة حلب

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مراسل سانا في حلب: إصابة فتاة بجروح بليغة جراء اعتداء إرهابي بقذيفة صاروخية على حي حلب الجديدة

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