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مظاهرة في محيط السفارة الأميركية في بيروت رفضا لـ (صفقة القرن)

2020-02-02

بيروت-سانا

شهد محيط السفارة الأميركية في العاصمة اللبنانية بيروت مظاهرة شارك فيها عدد كبير من المحتجين تحت شعار “تسقط صفقة العار” رفضا لـ”صفقة القرن” التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام رفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية والفلسطينية وأطلقوا الهتافات المنددة بالإدارة الأميركية مؤكدين أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية وان الصفقة ستسقط أمام إرادة الشعب الفلسطيني كما سقط من قبلها وعد بلفور وغيره من المؤامرات.

وتجري المظاهرة وسط انتشار أمني كثيف في محيط السفارة حيث قطعت كل الطرق المؤدية إليها ووضعت أسلاك شائكة على الطريق الرئيسية على بعد مئات الأمتار من السفارة فيما يحاول بعض المتظاهرين إزالة الأسلاك للوصول إلى بواباتها.

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