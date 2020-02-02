العدوان السعودي يواصل خروقاته ويقصف مديرية الدريهمي

صنعاء-سانا

واصل العدوان السعودي اليوم خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ونفذ عمليات قصف على مديرية الدريهمي مخلفا خسائر في ممتلكات السكان.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر محلي قوله إن قوى العدوان قصفت بأكثر من 15 قذيفة وبمختلف الأسلحة الرشاشة مدينة الدريهمي المحاصرة مخلفة خسائر مادية.

من جهة أخرى أكد مصدر مسؤول في ميناء الحديدة أن بحرية تحالف العدوان السعودي تواصل احتجاز 13 سفينة تحمل 161663 طنا من المشتقات النفطية و8518 طنا من الغاز و68130 طنا من المواد الغذائية.

يشار إلى أن تحالف العدوان السعودي يفرض حصاراً خانقا على أبناء الشعب اليمني للسنة الخامسة على التوالي في جريمة ضد الإنسانية وسط تواطؤ وصمت دولي.