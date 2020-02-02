وحدات الجيش تحرر قرى إنقراتي وكفربطيخ وكفرداديخ جنوب غرب سراقب

إدلب-سانا

حررت وحدات الجيش العربي السوري ثلاث قرى بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع التنظيمات الإرهابية موسعة من نطاق عملياتها العسكرية على اتجاه مدينة سراقب.

وذكر مراسل سانا في حماة أن وحدات الجيش خاضت خلال الساعات الماضية معارك عنيفة ضد التنظيمات الإرهابية جنوب غرب مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي حررت خلالها قرى إنقراتي وكفربطيخ وكفرداديخ بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وبين المراسل أن وحدات الجيش تتابع عملياتها على عدة محاور وتلاحق فلول الإرهابيين الفارين باتجاه مدينة سراقب والقرى المجاورة لها.

وأشار المراسل نقلاً عن مصادر محلية وإعلامية متطابقة إلى أن إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” نقلوا عائلاتهم قبل عدة أيام من مدينة سراقب باتجاه الحدود التركية وأخلوا مقراتهم في إشارة إلى ترقبهم الهزيمة أمام الجيش العربي السوري.

وحررت وحدات الجيش أمس قريتي لوف وقمحانة على محور خان السبل شرقي مدينة سراقب مكبدة إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات المتحالفة معهم خسائر بالأفراد والعتاد فيما حررت وحدات أخرى بلدة حيش وقرى العامرية وكفرمزدة وطبيش والبلاعة وجبالا وتل أرمناي بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها بريف معرة النعمان غربي الطريق الدولي.