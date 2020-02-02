الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئيا

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح قريبة من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام ويحذر من تشكل الصقيع على المرتفعات الجبلية والأجزاء الشمالية الشرقية من البلاد وحدوث الضباب في المنطقة الوسطى والجنوبية والرياح متقلبة إلى غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتواصل درجات الحرارة غدا ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل والجو غائم جزئيا بشكل عام ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الجنوبية والوسطى خلال ساعات الليل والصباح الباكر والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحسب النشرة المطرية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي هطلت أمطار متفرقة في عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث كانت في دمشق وريفها بالحرمون 5 مم وفي السويداء كانت في صلخد 10 مم وعين العرب 5 مم والسويداء 2 مم وشهبا 1 مم وفي درعا كانت في تل شهاب 17 مم وبصرى 10 مم ودرعا 6 مم والشيخ مسكين 4 مم ونوى 3 مم و ازرع 2 مم في حين سجلت في حمص في قلعة الحصن وتلدو 1 مم .

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…