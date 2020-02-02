مقتل 4 أطفال لبنانيين وجرح 3 صدماً في أستراليا

سيدني-سانا

قتل 4 أطفال لبنانيين ثلاثة أشقاء وابن خالتهم وجرح 3 آخرون بعدما صدمتهم سيارة في إحدى ضواحي سيدني.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الشرطة الاسترالية قولها إن سيارة رباعية الدفع دهست 7 أطفال كانوا يستقلون دراجاتهم الهوائية على ممر للمشاة بقرب نادي الغولف في ضاحية أوتلاند قرب مدينة باراماتا ثاني أكبر مدينة بعد سيدني ويسكنها عدد كبير من اللبنانيين.

ولقي الأطفال الأربعة اللبنانيون حتفهم على الفور بينهم فتى وشقيقتاه وطفل آخر أما الثلاثة الآخرون فمازالوا قيد العلاج في المستشفى.

وأوقفت الشرطة الأسترالية سائق السيارة الذي يبلغ 29 سنة من العمر وتبين أنه كان في حالة سكر.

وتجمع عدد كبير من أبناء الجالية اللبنانية في مستشفى وايسميد وسط حال من الصدمة والألم والغضب على الفاجعة التي حلت بهذه العائلة اللبنانية.