أكثر من 14 ألف إصابة بفيروس كورونا في الصين بينها 304 حالات وفاة

بكين-سانا

أعلنت السلطات الصينية اليوم أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 304 بعدما أودى خلال الساعات الـ24 الماضية بحياة 45 شخصا إضافيا جميعهم في مقاطعة هوبى بؤرة الوباء وسط البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن لجنة الصحة الوطنية أن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضا 2590 إصابة جديدة بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبى ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في عموم البلاد إلى أكثر من 14 الف شخص .

وفي السياق نفسه سجلت الفليبين اليوم أول حالة وفاة خارج الصين بفيروس كورونا المستجد .

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الفليبين رابيندرا أبياسينغيه للصحفيين إن الضحية صيني من مدينة ووهان بينما قال وزير الدولة للشؤون الصحية فرانسيسكو دوكي إن المتوفي فارق الحياة في مستشفى في العاصمة مانيلا وقد وصل إلى الفليبين مع امرأة صينية تأكدت إصابتها بالفيروس.