وقفة احتجاجية في إسبانيا تنديدا بمؤامرة (صفقة القرن) ضد الشعب الفلسطيني

مدريد-سانا

نظم أبناء الجالية العربية الفلسطينية أمس في مدريد وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الإسبانية مدريد بالتنسيق مع عدة مؤسسات وممثلين عن أحزاب إسبانية وذلك رفضا لمؤامرة “صفقة القرن” الأمريكية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني.

وندد المشاركون بالدعم الأمريكي المطلق للكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية والجولان السوري واستهتار حكومات الاحتلال الإسرائيلي بقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

من جانبه أشار رئيس الجالية الفلسطينية في مدريد جميل أبو سعدة في كلمته إلى انصياع الإدارة الأمريكية لأوامر الكيان الصهيوني المحتل لأراضي الشعب الفلسطيني وتأييدها له في الاستمرار في بناء المستوطنات غير الشرعية عليها موضحا أن هذه الإدارة تريد تصفية القضية الفلسطينية من خلال إهداء الكيان الصهيوني ما تسمى “صفقة القرن” ضارباً عرض الحائط بجميع المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وحث أبو سعدة المجتمع الدولي على العمل من أجل استرجاع كل الأراضي العربية المغتصبة وبناء دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.