مقتل شخصين بحادث إطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل شخصان وأصيب اثنان آخران بجروح الليلة جراء حادث إطلاق نار في ولاية فلوريدا الأميركية.

ونقلت وسائل إعلام أميركية قولها إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب اثنان آخران عندما فتح مسلح النار داخل كنيسة موضحة أن القتيلين هما رجل ومراهق يبلغ من العمر 15 عاماً بينما تتلقى امرأة وطفل العلاج في مستشفى بعد إصابتهما.

وقتلت امرأة وأصيب سبعة أشخاص بجروح الشهر الماضي بينهم طفل بحادث إطلاق نار في وسط مدينة سياتل الأميركية.

وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأميركي وحق حيازة السلاح الفردي الذي يدافع عنه الرئيس دونالد ترامب .