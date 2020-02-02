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الجيش العراقي يدمر خمسة أوكار للإرهابيين في محافظة ديالى

2020-02-01

بغداد- سانا

دمر الجيش العراقي اليوم خمسة أوكار لتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة ديالى شرق العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني قوله إن “خلية الصقور وبالتعاون مع استخبارات محافظة ديالى ومكافحة الإجرام وطيران الجيش والقطعات الماسكة وبعد جهد استخباري ومتابعة متميزة وخاصة تمكنوا من ضرب خمسة أوكار إرهابية ببحيرة حمرين والخيلانبة ضمن مايسمى ولاية ديالى المفككة”

مشيراً إلى أن هذه الأوكار تضم محطات طاقة متنقلة وشبكة اتصالات.

وكانت القوات العراقية قضت في وقت سابق اليوم على اثنين من إرهابيي “داعش” خلال عملية في محافظة ديالى شرق البلاد.

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