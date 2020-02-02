العدوان السعودي ومرتزقته يجددون استهداف الأحياء السكنية في اليمن

صنعاء-سانا

جدد العدوان السعودي ومرتزقته استهداف المديريات والأحياء السكنية في عدد من المحافظات اليمنية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة مخلفا دماراً في الممتلكات العامة والخاصة.

وذكر موقع المسيرة نت أن طيران العدوان السعودي شن الليلة تسع غارات على مناطق في مديريتي المتون والغيل في محافظة الجوف كما استهدف منطقة كنى بمديرية الصفراء في صعدة ما تسبب في أضرار كبيرة بمنازل المدنيين اليمنيين.

كما استهدف طيران العدوان السعودي بعدة غارات مديرية مجزر في محافظة مأرب ومديرية نهم في العاصمة صنعاء وأماكن متفرقة من منطقة الملاحيط قبالة جيزان.

من جهة أخرى تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من إحباط هجوم لقوى العدوان ومرتزقته في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا بالحديدة.

كما استهدفت قوى العدوان مناطق متفرقة من مديرية حيس والحديدة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وذلك في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول من العام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.