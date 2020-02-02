(الشورى اليمني): صفقة ترامب محاولة فاشلة لتصفية القضية الفلسطينية

صنعاء-سانا

أكد مجلس الشورى اليمني رفضه التام لصفقة ترامب المشؤومة مشدداً في الوقت نفسه على أن القضية الفلسطينية ستظل في أولويات الشعب اليمني باعتبارها القضية المركزية.

ونقل موقع المسيرة نت عن المجلس قوله في بيان إن “صفقة ترامب محاولة فاشلة لتصفية القضية الفلسطينية” مؤكداً أن التحديات الراهنة تستوجب طي الخلافات والانقسام الحاد في الصف العربي والإسلامي واستنهاض هوية الأمة الإسلامية الحضارية.

كما نوه المجلس بالانتصارات الكبيرة التي حققها أبطال القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية في جبهات نهم والجوف ومأرب رداً على تصعيد تحالف العدوان السعودي ومرتزقته مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة في دعم الخيارات السلمية وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم انطلاقاً من حق اليمن المشروع في الدفاع عن أرضه ووحدته.