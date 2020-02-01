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بايرن يفوز على ماينتس وينتزع صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني

2020-02-01

برلين-سانا

فاز بايرن ميونيخ على مستضيفه ماينتس اليوم 3-1 وتقدم بفارق نقطة واحدة في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وافتتح روبرت ليفاندوفسكي متصدر قائمة هدافي الدوري التسجيل في الدقيقة الثامنة محرزاً هدفه 22 في المسابقة ثم أضاف توماس مولر وتياجو ألكانتارا هدفين ليرفع بايرن رصيده إلى 42 نقطة متقدماً بنقطة واحدة على رازن بال شبورت لايبزيغ الذي تعادل 2-2 مع ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ.

وحقق بايرن رقماً قياسياً له بتسجيل 58 هدفاً في أول 20 مباراة في الدوري ما سيعزز من موقف المدرب المؤقت هانز فليك الذي لم يتضح مستقبله مع الفريق .

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