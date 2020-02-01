باريس سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي بفوزه بخماسية على مونبلييه

باريس-سانا

فاز باريس سان جيرمان اليوم على ضيفه مونبلييه الذي أنهى المباراة بتسعة لاعبين بخماسية نظيفة في استاد بارك دي برينس ليعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وأحرز بابلو سارابيا وأنخيل دي ماريا وكيليان مبابي ولايفين كورزاوا أهداف صاحب الأرض بالإضافة إلى دانييل كونجري بالخطأ في مرماه ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 55 نقطة من 22 مباراة.

ولدى مونبلييه الذي طرد حارسه ديميتري برتو في الدقيقة الـ 17 ولاعب الوسط جوريس شوتار قبل دقيقتين من النهاية لحصوله على الإنذار الثاني 33 نقطة ويحتل المركز الرابع.

وسيلعب أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني يوم غد مع بوردو على أرض الأخير.