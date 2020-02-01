أبناء الجولان يعلنون إضراباً عاماً يوم غد رفضاً لمخطط الاحتلال إقامة توربينات هوائية على أراضيهم

القنيطرة-سانا

جدد أبناء الجولان السوري المحتل إدانتهم ورفضهم التام للمخطط الاستيطاني الصهيوني بإقامة المراوح الهوائية (التوربينات) على أراضيهم الزراعية ومصادرة ممتلكاتهم بالقوة.

واعتبر أهلنا في الجولان المحتل خلال بيان صادر عن اجتماعهم في بلدة مجدل شمس أن قرار المراوح الهوائية عدوان جائر ضد أبناء الجولان لتهجيرهم وسلب أراضيهم الخاصة والموروثة عبر الزمن مؤكدين تمسكهم بأرض الآباء والأجداد وبهويتهم العربية السورية.

وأعلن أبناء الجولان المحتل عن قيامهم يوم غد بإضراب عام يشمل كل قطاعات المجتمع ومرافق الحياة وبذلهم كل جهد لمواجهة هذا القرار بكل السبل والوسائل المتاحة محذرين حكومة الاحتلال من مغبة الأقدام على تنفيذ قرارها العدواني.

وجدد أبناء الجولان ثقتهم بانتصار إرادة الحق دفاعاً عن وجودهم التاريخي والأخلاقي واستعدادهم لبذل كل الأثمان في سبيل كرامة الجولان العربي السوري المحتل وانتمائه الأصيل لتاريخه ووطنه.

ومخطط التوربينات أو ما يعرف بالمراوح الهوائية الذي يحاول كيان الاحتلال تمريره بحجة توليد الكهرباء من طاقة الرياح يتضمن تركيب نحو 52 مروحة هوائية عملاقة ومصادرة نحو 600 دونم من أراضي أبناء الجولان المحتل وتهجيرهم من منازلهم.