الجبهة الشعبية اليمنية لدعم المقاومة: (صفقة القرن) لن تمر

صنعاء-سانا

أكدت الجبهة الشعبية اليمنية لدعم المقاومة أن “صفقة القرن” لن تمر ما دام الشعب الفلسطيني يواصل نضاله الوطني المشروع ومعه أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم.

وأشارت الجبهة في بيان لها اليوم إلى أن هدف “صفقة القرن” يتمثل بالتطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني والذي تسعى إليه قوى الاستكبار العالمي والصهيونية وحلفاؤها من أنظمة العمالة في الوطن العربي بغية تمكين هذا الكيان من الهيمنة على مقدرات الأمة العربية ونهب ثرواتها.

وشدد البيان على أن محور المقاومة قادر على إسقاط الصفقة وإفشال مخطط التطبيع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الثلاثاء الماضي في انتهاك سافر للقرارات الدولية بنود ما تسمى “صفقة القرن” التي تجيز لكيان الاحتلال الصهيوني ضم المزيد من الأراضي المحتلة تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية ما أثار رفضاً فلسطينياً واسعاً.

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