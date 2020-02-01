مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عمليات للجيش اليمني

صنعاء-سانا

قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي اليوم خلال عمليات نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية في جيزان ومحافظة تعز.

وأكد مصدر عسكري لموقع المسيرة نت أن وحدات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من صد هجوم واسع للمرتزقة قبالة موقع الإم بي سي في جيزان ما أدى إلى وقوع خسائر في صفوفهم.

وأضاف المصدر إن وحدات الجيش واللجان الشعبية تصدت لهجوم للمرتزقة في جبهة أبعر بمحافظة تعز موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.

إلى ذلك شن طيران العدوان السعودي ثلاث غارات على مديرية المتون بمحافظة الجوف وثلاثاً أخرى على مديرية نهم بمحافظة صنعاء ما أوقع أضراراً مادية في المنازل والممتلكات.