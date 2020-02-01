9 آلاف طن كميات الأقطان المحلوجة في محلج العاصي

حماة-سانا

بلغت كميات الأقطان المحبوبة التي تم حلجها في محلج العاصي بحماة منذ بداية عمليات الحلج وحتى تاريخه 9 آلاف طن من إجمالي الكمية المستلمة للموسم الحالي والبالغة 18836 طنا.

وذكر المهندس ياسر حلبية مدير المحلج أن عمليات الحلج أفرزت 3073 طنا من القطن المحلوج و 4912 طنا من البذور الصناعية والباقي أتربة ومخلفات ثانوية مبينا أن العمليات تتم من خلال 3 ورديات وبطاقة تتراوح ما بين 160 و 180 طنا يوميا فضلا عن وجود 3 آلات لحلج الأقطان.

ولفت إلى أن المحلج ورد 2090 طنا من بالات القطن المحلوج إلى شركات الغزل في حمص واللاذقية وجبلة وحماة كما ورد 686 طنا من البذور الصناعية الى شركة زيوت حماة مشيرا إلى أن الأقطان المحبوبة التي يستلمها محلج العاصي وردت من فلاحي محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.