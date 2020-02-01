خبير روسي: “صفقة القرن” أعدت لصالح الكيان الإسرائيلي

طهران-سانا

أكد رئيس المركز الروسي للتقنيات السياسية سيرجي ميخاييف أن “صفقة القرن” التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “أعدت لصالح “إسرائيل” وستنتهي بخسارة أميركا لدورها في منطقة الشرق الأوسط”.

وقال ميخاييف في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) نشرت اليوم إن “مثل هذه الإجراءات لن تحل الصراع العربي الإسرائيلي ولن تغير من الواقع شيئاً” مشدداً على أن السياسة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط خلال عهد ترامب “غير مسؤولة تماماً وتضر بالمصالح الأمريكية على المدى البعيد”.

وأشار ميخاييف إلى أن طرح هذه الصفقة جاء متزامناً مع القلق الذي ينتاب ترامب إزاء احتمال عزله وانشغاله بمصير الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية المقبلة فيما يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحسين موقفه بعد تهم الفساد وجهت له معتبراً أن “صفقة القرن” بمثابة محاولة للخروج من المأزق الذي يعانيه ترامب ونتنياهو وبالتالي فهي محكومة بالفشل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الثلاثاء الماضي في انتهاك سافر للقرارات الدولية بنود ما تسمى “صفقة القرن” التي تجيز لكيان الاحتلال الصهيوني ضم المزيد من الأراضي المحتلة تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية ما أثار رفضاً فلسطينياً واسعاً.

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