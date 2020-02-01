الصين تزيد الدعم المالي المخصص لحملة مكافحة فيروس كورونا

بكين-سانا

أعلنت السلطات الصينية اليوم زيادة الدعم المالي المخصص لحملة مكافحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن بنك الصين الشعبي وإدارات عديدة أخرى قولها في بيان إن الصين “ستعمل للحفاظ على سيولة معقولة وكافية وسيتم بذل جهود أخرى لتعزيز الدعم الائتماني في قطاع التصنيع والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الخاصة في المناطق الأشد إصابة بالوباء”.

ودعا البيان إلى بذل المزيد من الجهود لتسهيل استيراد الإمدادات الخاصة بمكافحة الفيروس ودعم شركات التمويل العابر للحدود للسيطرة على الوباء موضحاً أنه سيتم استخدام أدوات السياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوحة لضخ سيولة كافية في السوق وإبقاء أسعار الفائدة في مستوى مستقر.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية في وقت سابق من اليوم تأكيد إصابة 11791 حالة بفيروس كورونا الجديد في 31 منطقة حتى الليلة الماضية فيما توفى 259 شخصاً جراء الفيروس.