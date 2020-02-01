توقيف شخص في دير عطية بريف دمشق يتعامل بغير الليرة

ريف دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية القبض على شخص في دير عطية بريف دمشق يتعامل بغير الليرة السورية في إطار الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية لمتابعة المتعاملين بغير الليرة وملاحقة الأشخاص الذين يتلاعبون بسعر صرفها.

وذكرت الوزارة على صفحتها في فيس بوك اليوم إن فرع الأمن الجنائي بريف دمشق تمكن من إلقاء القبض على شخص أثناء قيامه بتصريف عملات أجنبية والتعامل بغير الليرة في محله المعد لبيع الدخان في دير عطية مشيرة إلى أنه وبتحري محله بحضور الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي عثر فيه على عملات أجنبية متنوعة ومبلغ مالي بقيمة مليون ومئة وثلاثة وتسعين ألفاً وثلاثمئة وخمسين ليرة.

وبينت الوزارة أنه بالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بقيامه بتداول العملة الأجنبية وتصريفها بشكل غير قانوني حيث تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.