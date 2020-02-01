الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على منطقة أبو راسين بريف الحسكة

الحسكة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية والهاون على منطقة أبو راسين في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وأفاد مراسل سانا في الحسكة بأن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين اعتدوا بعدد من القذائف الصاروخية والهاون على الأحياء السكنية في قرى تل الورد وربيعات وعرب خان جنوب بلدة أبو راسين بالريف الشمالي الشرقي ما تسبب بوقوع أضرار مادية في منازل المواطنين.

من جهة ثانية أشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت أمس بطريقة غير شرعية مزيدا من التعزيزات اللوجستية للأراضي السورية إلى قاعدتها اللاشرعية في قرية هيمو شرق مدينة القامشلي.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكية خلال الأشهر الماضية عشرات القوافل من الإمدادات عبر معابر وطرق غير شرعية إلى قواعدها اللاشرعية التي أقامتها في عدة مناطق في أرياف الجزيرة السورية بما يخرق القوانين والمبادئ الدولية.