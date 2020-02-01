كورنيش طرطوس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
فرنسا: اعتقال متزعم في (جيش الإسلام) لارتكابه جرائم حرب
2020-01-31
بوتين وميركل يبحثان هاتفياً الوضع في سورية وليبيا
2020-01-31
عون يبحث مع خوري عمل المجلس الأعلى السوري اللبناني
2020-01-31
زاخاروفا: روسيا ملتزمة بتعهداتها بشأن تسوية الأزمة في سورية بصيغة أستانا واتفاقات سوتشي
2020-01-30
غولن: أردوغان قاتل ويداه ملطختان بالدماء وسياسته استبدادية
2020-01-30
سياسي تركي: من حق الدولة السورية القضاء على الإرهاب في أراضيها
2020-01-30
الحزب الشيوعي الكوبي: نقف إلى جانب سورية في حربها على الإرهاب
2020-01-30
محليات
استهداف 6 آلاف أسرة بالمساعدات الصحية في ريف الحسكة الجنوبي
2020-02-01
أمطار في بعض المحافظات أغزرها 35 مم في الحسكة والحرارة إلى ارتفاع
2020-02-01
التجارة الداخلية تحدد أسعار المواد الأساسية التي سيتم توزيعها بموجب البطاقة الالكترونية
2020-02-01
آية النجار.. طفلة من حمص تشق طريق العلم والحياة بقدميها
2020-01-31
خطوات لتفعيل التعليم الريفي.. مزيد من المدارس وتشميل طلاب المرحلة الإعدادية
2020-01-31
أمطار فوق أغلب المناطق وثلوج على المرتفعات الجبلية العالية
2020-01-31
اختتام المرحلة الثانية من منافسات البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية
2020-01-30
رياضة
النواعير والشرطة يتصدران بطولة حماة بكرة القدم للأشبال
2020-02-01
اللاعبة راية زين الدين تشارك في البطولة العربية للرماية للسيدات
2020-02-01
الشقيقان قصي وهاني بلان موهبتان متميزتان برياضة التايكواندو
2020-02-01
فوز الطليعة على الجيش في الجولة الأولى لإياب دوري كرة القدم للشباب
2020-02-01
استعدادا للتصفيات الآسيوية.. منتخب سورية لكرة السلة يشارك في بطولة الأردن الدولية
2020-02-01
فريق تلدرة لكرة الطائرة يطمح بمركز متقدم في بطولة الأندية العربية
2020-02-01
نادي الساحل لكرة السلة يخوض أولى بطولاته الخارجية من بوابة بطولة الأندية العربية في الشارقة
2020-02-01
اقتصاد
المساحات المزروعة بالقمح والشعير في السويداء تتجاوز 317 ألف دونم
2020-02-01
أكثر من 20 ألف طن حمضيات سورية إلى العراق في شهرين
2020-02-01
وزارة النفط تبدأ اليوم تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع الغاز المنزلي
2020-02-01
الداخلية: ضبط شركتين فنية وتجارية تتعاملان بغير الليرة السورية
2020-01-31
ماكرون: (بريكست) صدمة لأوروبا وإنذار تاريخي لها
2020-01-31
تراجع الأسهم الأوروبية
2020-01-31
سوق العطارين في القامشلي.. وجهة الأهالي لشراء التوابل والأعشاب والزيوت النباتية
2020-01-31
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كورنيش طرطوس
2020-02-01
تصوير: رياض علي
كورنيش طرطوس
2020-02-01
memo
سابق
المساحات المزروعة بالقمح والشعير في السويداء تتجاوز 317 ألف دونم
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تصوير: رياض علي
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