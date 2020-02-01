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تواصل أعمال ترحيل الأنقاض في تجمع حجيرة للنازحين بريف دمشق

2020-02-01

ريف دمشق-سانا

تواصل محافظة القنيطرة بالتعاون مع إدارة النفايات الصلبة أعمال ترحيل الأنقاض والردميات في تجمع حجيرة للنازحين في محافظة ريف دمشق.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي قاسم محمد في تصريح لمراسل سانا أن المحافظة قامت بفرز عدد من الآليات الثقيلة من سيارات قلاب وشاحنات كبيرة بالتعاون مع مديرية إدارة النفايات الصلبة للعمل في التجمع لمدة شهر.

وأشار مدير إدارة النفايات الصلبة المهندس عبد الغني جعفر إلى أن أعمال الترحيل تشمل عدداً من الشوارع من ضمنها شارع أويس القرني الذي يشهد كميات كبيرة من الأنقاض والردميات تمهيداً لتنظيفه وعودة الأهالي خلال الفترة القادمة إلى منازلهم.

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