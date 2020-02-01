استهداف 6 آلاف أسرة بالمساعدات الصحية في ريف الحسكة الجنوبي

الحسكة-سانا

استهدفت جمعية سورية اليمامة الخيرية بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة 6 آلاف أسرة في الريف الجنوبي لمحافظة الحسكة بالمواد والمساعدات الصحية المقدمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وبين رئيس الجمعية سعيد الخضر في تصريح لمراسل سانا أن “الجمعية استهدفت القرى الواقعة على المحور الشرقي للريف الجنوبي كون هذه المناطق لم يشملها التوزيع سابقا وعانت من وجود التنظيمات الإرهابية خلال الفترة الماضية” مشيرا إلى أن “القرى المستهدفة هي البريج والطاهية والسوسة ووادي الرمل والهباة وأم كسور والمستورة والسعدية والمتعافين وسيحة العبود والتليلات والطكطاقة والمدش وهداج”.

وطالب أهالي المنطقة بزيادة الدعم المقدم ولحظهم بالمساعدات الإغاثية والإنسانية ولا سيما أن المنطقة لم تستهدفها عمليات التوزيع التي تتم عن طريق المنظمات الدولية الأخرى مشيرين إلى ضرورة تواجد الفرق الصحية التابعة للجمعيات والمنظمات في المنطقة وتنفيذ دورات توعية حول الصحة الإنجابية والوقاية من الأمراض وتثقيف النساء في المنطقة التي عانت كثيرا خلال فترة وجود المجموعات الإرهابية.

وكان فرع الهلال الأحمر العربي السوري استهدف أكثر من 7 آلاف أسرة بالمساعدات الإغاثية في القرى الواقعة جنوب مدينة الشدادي بالحسكة.