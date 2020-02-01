مجلس الشيوخ الأميركي يرفض استدعاء شهود في محاكمة ترامب

واشنطن-سانا

رفض مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ضئيلة استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في المحاكمة الجارية للرئيس دونالد ترامب مما يمهد الطريق أمام إجراء تصويت نهائي يتوقع أن يبرأ خلاله الرئيس الجمهوري من التهم الموجهة إليه.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المجلس أحبط بأغلبية 51 صوتا مقابل 49 جهود الديمقراطيين الرامية لاستدعاء مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون ومستشارين كبارا آخرين للرئيس إلى المحاكمة للاستماع إلى إفاداتهم.

وصوت سيناتوران جمهوريان هما ميت رومني وسوزان كولينز مع الديمقراطيين لصالح استدعاء الشهود والوثائق لكن صوتيهما لم يكونا كافيين للوصول إلى أغلبية الـ 51 صوتا لإقرار الطلب.

وأشارت مصادر برلمانية إلى أن محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله من منصبه ستنتهي الأربعاء المقبل بتصويت يتوقع أن يفضي إلى تبرئته من التهمتين الموجهتين إليه.

كما أوضحت المصادر أن المجلس سيلتئم مجدداً الإثنين للاستماع على مدى يومين إلى المرافعات الختامية والتداول بالحكم ثم سيتم التصويت على التهمتين الموجهتين إلى ترامب وهما استغلال سلطته وعرقلة عمل الكونغرس الأربعاء وسيفضي إلى تبرئة الرئيس منهما نظراً إلى أن إدانته تحتاج إلى أكثرية الثلثين في حين أن الجمهوريين حلفاء ترامب في المجلس يتمتعون بالأكثرية فيه.

وكان البيت الأبيض أعلن أمس الأول أنه لن يسمح لمستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون بنشر كتابه الجديد لأنه يحتوى على معلومات سرية وذلك في رسالة تم إرسالها إلى محامي بولتون.

ويكشف بولتون فى كتابه خصوصا محادثة يمكن أن تضر بمحاكمة ترامب وتظهر ممارسات الابتزاز التي ينتهجها الرئيس الأميركي وقيامه بمساومة أوكرانيا بهدف التأثير على منافسه المحتمل بالانتخابات الرئاسية القادمة الديمقراطي جو بايدن مقابل تقديم مساعدات أمنية لكييف وهي الفضيحة التي تتم مساءلة ترامب بموجبها في الوقت الراهن.