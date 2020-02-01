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بريطانيا تخرج رسمياً من الاتحاد الأوروبي

2020-01-31

لندن-سانا

انسحبت بريطانيا اليوم رسمياً من الاتحاد الأوروبي بعد ثلاث سنوات ونصف من الاستفتاء فيما اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الخروج سيشكل “نجاحاً باهراً”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جونسون قوله في خطاب وجهه إلى البريطانيين “أياً تكن العقبات على الطريق أنا أعلم أننا سننجح” معتبرا أن بريكست سيشكل “نجاحاً باهراً” وذلك في وقت تستعد فيه بلاده لبدء مفاوضات صعبة مع الاتحاد الأوروبي بشأن علاقتهما التجارية المستقبلية.

وأضاف جونسون “نريد أن تكون هذه بداية عهد جديد من التعاون الودي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا” مشيراً إلى أن بريكست ليس النهاية بل بداية فصل جديد من مسيرة بريطانية.

وكان البرلمان الأوروبي صدق أمس الأول بأغلبية كبيرة على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” بموافقة 621 نائباً ومعارضة 49 وامتناع 13 آخرين عن التصويت.

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