التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف على حي صلاح الدين بحلب

حلب-سانا

جددت التنظيمات الإرهابية اعتداءها بالقذائف على المباني السكنية والممتلكات في مدينة حلب مستهدفة حي صلاح الدين بعدد من القذائف.

وذكر مراسل سانا أن “التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف حلب الغربي استهدفت بعدد من القذائف الصاروخية حي صلاح الدين بحلب ما تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة بالمباني السكنية والممتلكات العامة والخاصة دون وقوع أي إصابات في صفوف المواطنين”.

وأصيبت طفلة بجروح في الـ 23 من الشهر الحالي جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على جمعية الزهراء بمدينة حلب.

وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تتبع في أغلبيتها لتنظيم جبهة النصرة تعتدي على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة.