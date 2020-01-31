وقفة احتجاجية للجالية الفلسطينية في إيرلندا رفضاً لـ (صفقة القرن)

دبلن-سانا

نظم أبناء الجالية الفلسطينية المقيمون في ايرلندا وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في دبلن رفضاً لـ “صفقة القرن” التي تهدف إلى النيل من حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ورفع المشاركون خلال الوقفة علم فلسطين ورددوا هتافات تندد بالقرارات الأميركية المعادية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة مؤكدين رفضهم الكامل للصفقة المشؤومة التي تقوض إقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بضرورة الوقوف في وجه هذه الصفقة المشؤومة والتصدي لها وضرورة الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انحياز سافر للاحتلال الإسرائيلي وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية الثلاثاء الماضي بنود ما تسمى “صفقة القرن” شهدت عواصم عربية وأوروبية وقفات احتجاجية رفضاً للصفقة المشؤومة.