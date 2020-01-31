مجلس كنائس الشرق يدعو لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني

بيروت-سانا

أكد مجلس كنائس الشرق الأوسط أن فلسطين قضية حق ومن غير المقبول التعامل مع هذه القضية بطروحات المقايضات والمساومات التي تغتال جوهر نضال الشعب الفلسطيني لإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق العودة للاجئيه.

وقالت الأمين العام للمجلس ثريا بشعلاني في بيان اليوم رداً على ما تسمى “صفقة القرن” “منذ العام 1948 والشعب الفلسطيني ينزف والشرق الأوسط متوتر بالحروب والصراعات وقد آن الأوان لتحقيق سلام لكن ذاك المبني على العدل والعدالة بعيدا عن التسويات الأحادية التي تضرب عرض الحائط قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وأضافت إن مجلس كنائس الشرق الأوسط إذ ينحاز دوما إلى دعم نضال الشعب الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي إلى صحوة ضمير تنهي الظلم وتعيد الحقوق لأصحابها ويشدد على انتهاج مبادرات بناءة حتى تحقيق السلام المنشود.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي في انتهاك سافر للقرارات الدولية بنود ما تسمى “صفقة القرن” الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية ما أثار رفضاً فلسطينياً واسعاً.